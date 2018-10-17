17 октября 2018, среда

СМИ: боевики ИГИЛ планировали теракты на музыкальном фестивале в Германии

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В Германии планировался масштабный теракт

В Германии планировался масштабный теракт

Исламское государство планировало в 2016 году устроить большую атаку в Германии.

Об этом пишет издание Suddeutscher Zeitung.

Однако, по словам генерального прокурора Петера Франка, им удалось заранее узнать о планировании теракта.

В частности, в 2016 году планировалась большая атака в Германии. На территории страны должны были быть тайно внедрены три ячейки террористов. Среди потенциальных целей называли музыкальный фестиваль.

Нападение удалось сорвать благодаря расследованию немецких властей в содействии с информаторами в сирийском городе Ракка.

Сейчас федеральная прокуратура и федеральное ведомство по уголовным делам выясняют детали, допрашивая двух подозреваемых, исламистов Марсия М. (немку по национальности) и Огуза Г. Пара сдалась в октябре прошлого года в Рацци и с тех пор находится в курдском центре содержания под стражей. В скором времени их должны доставить в Германию. По мнению следователей, оба должны были сыграть центральную роль в плане.

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