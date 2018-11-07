СМИ: Boeing подготовила предупреждение об опасности срыва своих новых самолетов в пике

Предупреждение основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии

Компания Boeing подготовила письмо операторам новых моделей самолетов 737 Max, в котором предупреждает, что из-за ошибочных показаний системы контроля полета самолеты могут уходить в пике, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, предупреждение основано на предварительных результатах расследования авиакатастрофы Boeing 737 в Индонезии 29 октября.

В компании выяснили, что из-за неконтролируемого нарушения обтекания крыла потоком воздуха самолеты Boeing 737 Max могут автоматически опускать нос вниз.

По словам источника, в предупреждении будут содержаться указания пилотам, как действовать в этих условиях.

Напомним, 29 октября самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. До потери связи экипаж отправил запрос на возвращение в аэропорт вылета.

Всего на борту было 189 пассажиров и членов экипажа, в том числе трое детей, два пилота и пять бортпроводников. По данным СМИ, в самолете находились 20 чиновников Министерства финансов Индонезии.

На месте крушения Boeing 737 не обнаружено признаков того, что кто-то из пассажиров или членов экипажа мог выжить.

По данным властей Индонезии, у самолета был неисправный датчик скорости.