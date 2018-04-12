СМИ: Американские санкции могут затруднить полеты на ЧМ-2018 в Россию

Санкции США могут затруднить полеты на ЧМ-2018 по футболу

Восемь российских аэропортов, которые могут использоваться для доставки команд участников чемпионата мира по футболу, принадлежат компаниям из обновленного на прошлой неделе санкционного списка США, что потенциально может стать проблемой для команд и авиакомпаний, которые планируют рейсы в эти города, пишет Reuters.

Агентство отмечает, что санкции США вряд ли помешают командам прибыть к местам проведения матчей: они могут воспользоваться соседними аэропортами или услугами российских авиаперевозчиков, которые меньше подвержены санкционным рискам.

Однако, если к началу чемпионата в июне эти аэропорты по-прежнему будут под контролем подсанкционных компаний, это обстоятельство может заставить поменять логистику доставки этих восьми команд в Россию.

В частности, Польша запланировала чартерный рейс своей крупнейшей авиакомпании LOT в Сочи. Аэропортом Сочи управляет компания Базэл Аэро, которой владеет российский олигарх Олег Дерипаска, попавший в санкционный черный список США.

Представитель LOT сказал, что авиакомпания будет консультироваться об этом с юристами. Польская футбольная ассоциация сообщила, что Сочи был самым удобным аэропортом для команды, и она не хотела бы быть вовлеченной в политику.

Швеция также планирует летать напрямую в Геленджик, где находится российская база команды, сообщила футбольная ассоциация Швеции. Шведская авиакомпания SAS сообщила, что она доставит команду в Россию.

Аэропортом Геленджик тоже управляет Базэл Олега Дерипаски, но российский госбанк ВТБ сообщил, что он планирует купить аэропорт. Это должно будет уменьшить санкционные риски.

Футбольная ассоциация Исландии сообщила, что она, скорее всего, также доставит команду в Геленджик, с помощью авиакомпании Icelandair.

База бразильской команды, как и польской, будет располагаться в Сочи, где аэропорт контролируется Базэл Аэро Дерипаски.

Эта же компания владеет аэропортами Геленджика и Краснодара, в котором будет базироваться команда Испании, а также Анапы, где будет база датской команды.

Неизвестно, будет ли закрыта сделка по покупке ВТБ и его партнерами аэропорта Геленджика до того, как начнется чемпионат, открытие которого запланировано на 14 июня.

Владелец холдинга Аэропорты регионов, управляющего терминалами в четырех городах, где состоятся матчи чемпионата - в Екатеринбурге, Самаре, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, - группа Ренова, принадлежащая одному из подсанкционных бизнесменов Виктору Вексельбергу.

База уругвайской команды будет в Нижнем Новгороде, а швейцарской - в Тольятти, рядом с аэропортом Самары.

Представитель холдинга Аэропорты регионов отказался от комментариев.

ФИФА и оргкомитет ЧМ-2018 не ответили на запросы агентства о комментариях.

Минфин США на прошлой неделе ввел новые санкции в отношении российских предпринимателей, чиновников и компаний, в том числе против Дерипаски и еще шести бизнесменов, объяснив их “злонамеренными действиями” российских властей по всему миру.