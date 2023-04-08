«Казнь в прямом эфире». Каждая секунда промедления для Саакашвили может стать летальной — интервью NV с братом экс-президента Грузии
Михаил Саакашвили (Фото:spriter99880/Twitter)
Давид Саакашвили, брат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, в интервью Radio NV рассказал о критическом состоянии здоровья заключенного.
— Что известно о здоровье Михаила Саакашвили? Я знаю, что ваша мама его проведывает, у нее есть возможность лично с ним общаться. Что известно вам?
— Три дня назад был специальный консилиум при омбудсмене. Он зашел к Михаилу в тюремную клинику. И они еще раз убедились в том, о чем мы говорим уже очень давно.
Этим всем консилиумам и заключениям предшествовало финальное заключение не только грузинских врачей, а и европейских, американских. Они очень внятно много раз после его осмотра делали заключения, что его жизни грозит смертельная опасность.