В России заговорили о возвращении смертной казни
Дмитрий Медведев (Фото:Pool via REUTERS)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о возможности вернуть смертную казнь в России.
Война России против Украины — последние новости
В интервью РИА Новости он сказал, что после исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось — мораторий может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества».
По словам Медведева, мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь — это «не священное писание», решения суда могут меняться.
«И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — сказал он.