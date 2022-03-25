В России заговорили о возвращении смертной казни 25 марта, 09:15 Цей матеріал також доступний українською Дмитрий Медведев (Фото:Pool via REUTERS)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заговорил о возможности вернуть смертную казнь в России.



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В интервью РИА Новости он сказал, что после исключения России из Совета Европы ограничений для восстановления смертной казни в стране больше не осталось — мораторий может быть пересмотрен, «если что-то изменится в жизни общества».

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По словам Медведева, мораторий Конституционного суда РФ на смертную казнь — это «не священное писание», решения суда могут меняться.

«И в истории нашей страны такие периоды бывали. Я напомню, что после войны Советский Союз отменил применение смертной казни. Продолжалось это недолго. Достаточно быстро смертная казнь была восстановлена. Связано это было с высоким ростом насильственных преступлений, в том числе убийств. Что будет в будущем, я не знаю», — сказал он.



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