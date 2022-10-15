Смертность среди российских тяжело раненых превышает 50% - Генштаб 15 октября, 07:38 Смертность среди российских тяжелораненых превышает 50% (Фото:ГУР МО)

Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России, смертность среди них превышает 50%.

Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 15 октября.



По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых.

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Так, в одну из больниц города Донецка за эту неделю поступило около 100 раненых.

В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест.