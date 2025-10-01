В Кыргызстане планируют восстановить смертную казнь

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров распорядился подготовить законопроект о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин.

Об этом в среду, 1 октября, сообщает DW.

«Речь идет о введении нормы о смертной казни за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин», — сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов.

Смертная казнь в Кыргызстане была отменена в 2007 году.

Алагозов пояснил, что решение президента Кыргызстана связано с делом о жестоком убийстве 17-летней девушки, совершенном в конце сентября и поразившем общественность.

По данным следствия, девушку посадил в свою машину, изнасиловал и убил 41-летний мужчина. После этого он закопал тело девушки возле озера Иссык-Куль, но потом вернулся, выкопал тело и бросил в Боомское ущелье.