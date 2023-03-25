Смертная казнь за госизмену. Лукашенко подписал закон для себя — белорусский журналист 25 марта, 08:33 Поле смены власти в Беларуси Александра Лукашенко будут судить за госизмену, если он не успеет сбежать, считает Павел Свердлов (Фото:Iran’s President Website/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS)

Главный редактор Еврорадио (Беларусь) Павел Свердов в интервью Radio NV прокомментровал введение в Беларуси смертной казни за государственную измену.

«Мы считаем, сам Лукашенко подписал закон для себя. Потому что в случае, если перемены произойдут и он каким-то образом не успеет скрыться в каком-то новом Ростове-на-Дону или в реальном Ростове-на-Дону… То тогда, естественно, за госизмену и за все, что он сделал за уже почти 30 лет нахождения у власти, будут судить его», — сказал Свердлов Radio NV.

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Журналист добавил, что вряд ли новая белорусская власть допуустит расстрел, потому что в программу любого демократического преемника Лукашенко будет входить мораторий на смертную казнь.

«Но, тем не менее, у этой ситуации есть и такая обратная сторона, обратное измерение. Этот закон, конечно, может быть направлен против тех, кто чинил преступления против прав человека в Беларуси в последние годы», — сказал он.

9 марта белорусский диктатор Александр Лукашенко подписал закон о смертной казни в Беларуси за государственную измену.

Согласно тексту принятого документа смертную казнь могут применить к чиновникам и военным.

Кроме смертной казни за предательство государству, совершенное чиновником или военным, вводится уголовная ответственность за «пропаганду терроризма», «дискредитацию» Вооруженных сил и «нарушение требований по защите государственных секретов».

Беларусь — единственная страна в Европе, где применяют смертную казнь как меру наказания. Правозащитники постоянно отмечают, что смертная казнь может использоваться властями как репрессии и угроза для оппозиционеров по сфабрикованным уголовным делам.

