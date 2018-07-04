Смертельное ДТП в Сочи: автомобиль на скорости вылетел на тротуар и сбил шесть человек - видео

В результате ДТП один человек погиб, еще двое - в реанимации

В среду, 4 июля, в российском городе Сочи автомобиль Chevrolet вылетел на скорости на тротуар и сбил сразу шесть пешеходов.

В результате ДТП один человек скончался, передает Интерфакс.

Остальные пострадавшие были госпитализированы, двое из них - в реанимации.

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Как сообщается, авария произошла возле остановки общественного транспорта Чайная фабрика.

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Был ли наезд на пешеходов спланированным, или произошел в результате несчастного случая, на данное время не известно.