04 июля 2018, среда

Смертельное ДТП в Сочи: автомобиль на скорости вылетел на тротуар и сбил шесть человек - видео

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В результате ДТП один человек погиб, еще двое - в реанимации
Скриншот

В результате ДТП один человек погиб, еще двое - в реанимации

В среду, 4 июля, в российском городе Сочи автомобиль Chevrolet вылетел на скорости на тротуар и сбил сразу шесть пешеходов.

В результате ДТП  один человек скончался, передает Интерфакс.

Остальные пострадавшие были госпитализированы, двое из них - в реанимации.

Как сообщается, авария произошла возле остановки общественного транспорта Чайная фабрика.

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Был ли наезд на пешеходов спланированным, или произошел в результате несчастного случая, на данное время не известно.

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