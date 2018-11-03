Смертельное ДТП в Китае: зацепило 31 автомобиль, не менее 13 людей погибло - СМИ

В субботу вечером, 3 ноября, в Ланьчжоу, Китай, случилось ДТП, в котором пострадал 31 автомобиль и погибло не менее 13 человек, передает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Ещё более 30 человек получили ранения. Спасатели вытащили всех пассажиров из автомобилей.

По предварительным данным виновником аварии стал водитель грузовика, который не справился с управлением машины.

Сообщается также, что ещё одно смертельное ДТП случилось 3 ноября, в обед: автобус, водитель которого также не удержал руль, в городе Ханьчжун убил не менее двух человек. Еще пять человек получили ранения.