03 ноября 2018, суббота

Смертельное ДТП в Китае: зацепило 31 автомобиль, не менее 13 людей погибло - СМИ

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

В субботу вечером, 3 ноября, в Ланьчжоу, Китай, случилось ДТП, в котором пострадал 31 автомобиль и погибло не менее 13 человек, передает CNN со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Ещё более 30 человек получили ранения. Спасатели вытащили всех пассажиров из автомобилей.

По предварительным данным виновником аварии стал водитель грузовика, который не справился с управлением машины.

Сообщается также, что ещё одно смертельное ДТП случилось 3 ноября, в обед: автобус, водитель которого также не удержал руль, в городе Ханьчжун убил не менее двух человек. Еще пять человек получили ранения.

Читайте в свежем номере журнала Новое Время

  • Жесткая правда Валерии Гонтаревой о работе в НБУ
  • Элина Светолина — миллионерша, актриса и победительница
  • Катастрофа, которая через 50 лет изменит карту мира

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове