Смертельное ДТП в Кении: при падении автобуса со склона погибли 50 человек, среди них есть дети

На западе Кении произошла крупная авария с автобусом, жертвами которой 50 человек, в том числе и малолетние дети.
Как сообщает Euronews, среди жертв есть восемь детей, им не было и пяти лет.
Авария произошла утром в округе Керичо. По словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.
Транспортное средство сбило ограждения и перевернулось.
Число пострадавших не уточняется. По данным местных СМИ, всего в автобусе могли находиться почти 70 человек.
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