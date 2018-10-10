10 октября 2018, среда

Смертельное ДТП в Кении: при падении автобуса со склона погибли 50 человек, среди них есть дети

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В результате ДТП погибли 50 человек

В результате ДТП погибли 50 человек

На западе Кении произошла крупная авария с автобусом, жертвами которой 50 человек, в том числе и малолетние дети.

Как сообщает Euronews, среди жертв есть восемь детей, им не было и пяти лет.

Авария произошла утром в округе Керичо. По словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.

Транспортное средство сбило ограждения и перевернулось.

Число пострадавших не уточняется. По данным местных СМИ, всего в автобусе могли находиться почти 70 человек.

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