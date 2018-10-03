03 октября 2018, среда

Смертельное ДТП с украинцами в Польше: водитель автобуса был под действием психотропов

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В ДТП погибли три человека, десятки получили травмы
Фото: RMF24

В ДТП погибли три человека, десятки получили травмы

В крови водителя экскурсионного автобуса из Украины, который в августе упал со склона в Подкарпатском воеводстве на юго-востоке Польши, обнаружили психотропные вещества.

Как сообщает RMF24, водитель находился под действием психотропных веществ, наркотиков или стимуляторов. Согласно заключению, концентрация этих веществ за восемь часов до аварии, когда водитель отправился в рейс, была еще выше.

Кроме того, автоэкспертиза не подтвердила версию водителя о том, что в автобусе отказала тормозная система. По данным специалистов, в момент аварии в автобусе все системы, включая торможение, были в рабочем состоянии.

Эксперты также установили, что автобус ехал со скоростью 75 км/ч и именно поэтому водитель не успел затормозить.

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Напомним, вечером 17 августа в Польше недалеко от города Перемышль разбился экскурсионный автобус, перевозивший туристов из Украины, в том числе детей, в Австрию. В результате трагедии погибли три человека, еще 51 человек был госпитализирован. Все жертвы и пострадавшие являются гражданами Украины.

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