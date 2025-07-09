В МИД подтвердили смерть 18-летней украинки в Италии: возможная причина — самоубийство

9 июля, 10:08
В Италии нашли мертвой 18-летнюю Марию Бугаеву 18-летнюю Марию Бугаеву (Фото: Massimo Lanzilotti Sindaco / Facebook)

В Министерстве иностранных дел Украины (МИД) подтвердили смерть 18-летней гражданки Украины, которая пропала 4 июля в городе Каровиньо.

Об этом NV сообщили в пресс-службе МИД.

Отмечается, что сейчас идет процесс идентификации личности. Вероятная причина смерти — самоубийство.

По данным МИД, учреждением направлен запрос в Коммуну и Управление Полиции Каровиньо для получения более подробной информации.

Кроме того, консульским должностным лицом установлен контакт с матерью погибшей.

Сообщается, что дело находится на контроле ГКУ в Неаполе.

Ранее итальянское информационное агентство ANSA писало, что в Италии 8 июля нашли мертвой 18-летнюю студентку из Украины Марию Бугаеву, которую искали более трех дней.

По данным агентства, девушку обнаружили примерно в километре от туристического комплекса, где она стажировалась.

Издание добавило, что девушка находилась в стране в рамках европейского проекта с Братиславским университетом для прохождения стажировки в туристическом поселке Медитур.

8 июля префектура Бриндизи созвала новую встречу по поиску девушки, но ее отменили незадолго до проведения.

Ранее итальянские СМИ писали, что об исчезновении девушки стало известно 5 июля. Ее описали как «тихую девушку», которая была заинтересована в стажировке в Италии.

Перед исчезновением украинка перевела средства своему брату, в своей комнате она оставила записку с несколькими номерами телефонов, ее паспорт и мобильный телефон. Она получила подтверждение о завершении своей стажировки 6 июля без возможности ее продолжить.

Редактор: Юлия Завадская

