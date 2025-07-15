В Албании на отдыхе погибла украинка, сообщили в МИД (Фото: МИД Украины/Facebook)

В Албании во время отдыха на море погибла украинка, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. СМИ писали, что женщина спасала своего ребенка.

11 июля на горячую линию посольства Украины в Албании поступила информация о смерти 42-летней гражданки Украины. По словам родственников, женщина приехала в Албанию с туристической целью.

Ее смерть наступила в результате несчастного случая на воде. Тело женщины перевезут в Украину. Консульское должностное лицо оказывает помощь в репатриации.

В МИД отметили, что дело находится на контроле учреждения.

Как пишет РБК-Украина, во вторник в сети появилась информация о гибели украинки в Албании. Как сообщали местные медиа, женщина отдыхала в городе Влера вместе с двумя дочерьми. Трагедия произошла во время купания в море при неблагоприятных условиях.

Одна из девочек начала тонуть, и мать бросилась ей на помощь. Из-за сложной ситуации в воде женщина погибла. Ее дочь доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.