"Смерть режима Путина". В Петербурге активисты обустроили "кладбище единороссов" - фото

После повышения пенсионного возраста рейтинг Единой России упал до десятилетнего минимума

Недовольные повышением пенсионного возраста жители Санкт-Петербурга обустроили в Пулковском парке "кладбище" для депутатов партии Единой России, голосовавших за скандальную реформу.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, активисты левых организаций установили там символические надгробия для восьми парламентариев.

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В частности, на могильных плитах были изображены Виталий Милонов, Сергей Вострецов, Владимир Катенев, Евгений Марченко и другие депутаты из Петербурга.

"По мнению активистов, единороссы предали своих избирателей, проголосовав за повышение пенсионного возраста, а 27 сентября (дата голосования) стало датой окончательной политической смерти Единой России и олигархического режима Путина", - заявили активисты.

Ранее сообщалось, что глава кремля Владимир Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста.