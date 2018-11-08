08 ноября 2018, четверг

"Смерть режима Путина". В Петербурге активисты обустроили "кладбище единороссов" - фото

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После повышения пенсионного возраста рейтинг Единой России упал до десятилетнего минимума
Фото: РСД/VK.com

После повышения пенсионного возраста рейтинг Единой России упал до десятилетнего минимума

Недовольные повышением пенсионного возраста жители Санкт-Петербурга обустроили в Пулковском парке "кладбище" для депутатов партии Единой России, голосовавших за скандальную реформу.

Как сообщает Русская служба Би-би-си, активисты левых организаций установили там символические надгробия для восьми парламентариев.

В частности, на могильных плитах были изображены Виталий Милонов, Сергей Вострецов, Владимир Катенев, Евгений Марченко и другие депутаты из Петербурга.

"По мнению активистов, единороссы предали своих избирателей, проголосовав за повышение пенсионного возраста, а 27 сентября (дата голосования) стало датой окончательной политической смерти Единой России и олигархического режима Путина", - заявили активисты.

Ранее сообщалось, что глава кремля Владимир Путин подписал скандальный закон о повышении пенсионного возраста.

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