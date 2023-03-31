«Все элиты ненавидят Путина». Почему только оружие большого калибра может изменить ситуацию в России — интервью NV с Романом Цымбалюком 31 марта, 13:24 Эксклюзив NV Роман Цымбалюк, журналист (Фото:Дмитрий Ларин / УП)

Политические и бизнес-элиты в России ненавидят диктатора Владимира Путина, убежден журналист Роман Цымбалюк. Более того, все ждут его смерти, добавляет он.

Недавно пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков намекнул россиянам, что война будет продолжаться до тех пор, пока Путин будет жив и у власти, но, предполагает журналист, вряд ли общество воспользуется подсказкой и организует его ликвидацию.

Видео дня

Почему измениться Россия может только тогда, когда будет применено оружие, Цымбалюк рассказал в интервью Radio NV.

— Роман, ты вблизи видел весь этот зверинец, знаешь привычки, что там происходит. Какой триггер сработал, когда он активизировал ядерные угрозы миру, Украине прежде всего?

— Не знаю, я не заметил, чтобы нам угрожали больше, чем угрожают. Они используют все средства, чтобы уничтожить нас. Поэтому это, так сказать, вопрос вкуса. Главное, что Путин хочет убедить Запад прекратить поддерживать Украину и поставлять нам оружие, из которого мы убиваем российских оккупантов. Это единственная проблема, которую он не может решить, поэтому и предпринимает такие действия.