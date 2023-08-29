«В РФ все бросили вагнеров». Как Украина может воспользоваться крахом российской ЧВК — отвечает начальник штаба РДК 29 августа, 20:45 NV Премиум Бойцы Русского добровольческого корпуса (Фото:Русский добровольческий корпус/Telegram)

Украина может получить немалую выгоду, если «перенаправит» недовольство бойцов ЧВК Вагнер на руководство Российской Федерации, рассказал Radio NV Александр «Фортуна», начальник штаба Русского добровольческого корпуса.

— Сначала хочу спросить, был ли какой-нибудь фидбек, какая-то коммуникация с «вагнеровцами», к которым обращался глава РДК Денис Никитин? Можете ли вы об этом немного рассказать?

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— Пока какой-то яркой реакции не было. Где-то в ряде пабликов были определенные отзывы, но пока ничего такого определенного, никаких шагов, действий, заявлений со стороны ЧВК Вагнер еще не было.

— Из того, что говорил господин Никитин, мы знаем, что ВС и Минобороны Украины гарантируют этим наемникам безопасность и достойные условия. И здесь вопрос, они же воюют за деньги.