На предмет возможного мятежа. В России полицейские опрашивают родственников бойцов ЧВК Вагнера после вероятной смерти Пригожина — СМИ

24 августа, 15:29
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Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Флаг наемников так называемой ЧВК Вагнера (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В четверг, 24 августа, стало известно, что российские полицейские начали опрашивать близких людей вагнеровцев относительно возможного мятежа после вероятной гибели владельца ЧВК Евгения Пригожина.

Как пишет Baza, со вчерашнего вечера правоохранители связались с некоторыми родственниками участников ЧВК Вагнера из Подмосковья и Владивостока. Одним позвонили по телефону, к другим — пришли домой.

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Медиа сообщает, что полицейских интересовало, не собирается ли кто-то участвовать в мятеже после гибели Евгения Пригожина. Однако, по данным СМИ, среди родственников бойцов «никто об этом не слышал и не знает».

Baza добавляет, что контакты родных наемников из ЧВК Вагнера у сотрудников МВД страны-агрессора остались после провального мятежа в конце июня. Тогда правоохранители также ходили на обход и общались с близкими некоторых бойцов.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области.

Авария произошла ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

Инфографика: NV

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

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Причина аварии неизвестна. Как утверждает канал Baza, пилоты не сообщали диспетчерам о нештатных ситуациях. Telegram-каналы страны-агрессора называли разные версии — попадание в самолет двух ракет ПВО якобы по ошибке или теракт на борту, пропагандисты утверждают, что «рассматриваются все версии».

Российская пропаганда сообщила, что одной из версий является подрыв взрывного устройства, которое якобы заложили в отсек шасси.

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Опрос МВД РФ Родственники Частная военная компания Вагнера Евгений Пригожин Война России против Украины

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