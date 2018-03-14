Смерть Хокинга: Кембриджский университет выпустил трогательное видео в память о своем профессоре

Кембриджский университет опубликовал трогательное видео, посвященное одному из своих самых известных профессоров Стивену Хокингу, скончавшемуся 14 марта в возрасте 76 лет.
Ролик был опубликован на странице альма-матер знаменитого физика в Facebook.
- Читайте также: Черная дыра в сердце: Известные личности делятся в соцсетях своими мыслями о смерти Стивена Хокинга
В университете отметили, что Хокинг был одним из самых блестящих умов современности, который отметился огромным вкладом в науку, популяризируя ее с помощью лекций, литературы и телевидения.
Кроме того, изучая черные дыры, он заложил основы понимания базовых законов работы вселенной.
При этом добился он этого, несмотря на многолетнюю борьбу с амиотрофическим склерозом, который привел его к параличу.
Ранее сообщалось, что в Кембридже на 77 году жизни скончался известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.
Комментарии
Правила комментирования