Смерть Хокинга: Кембриджский университет выпустил трогательное видео в память о своем профессоре

Кембриджский университет опубликовал трогательное видео, посвященное одному из своих самых известных профессоров Стивену Хокингу, скончавшемуся 14 марта в возрасте 76 лет.

Ролик был опубликован на странице альма-матер знаменитого физика в Facebook.

В университете отметили, что Хокинг был одним из самых блестящих умов современности, который отметился огромным вкладом в науку, популяризируя ее с помощью лекций, литературы и телевидения.

Кроме того, изучая черные дыры, он заложил основы понимания базовых законов работы вселенной.

При этом добился он этого, несмотря на многолетнюю борьбу с амиотрофическим склерозом, который привел его к параличу.

Ранее сообщалось, что в Кембридже на 77 году жизни скончался известный физик-теоретик и популяризатор науки Стивен Хокинг.

НВ