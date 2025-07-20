Смерть венгра на Закарпатье. Медбрат больницы, в которой умер мужчина, заявил, что на его теле не было побоев

Медбрат Золтан Ражо, который работает в больнице, где якобы из-за избиения в ТЦК умер мобилизованный Йожеф Шебештьен , заявил, что следов насилия на теле погибшего не обнаружили.

Об этом он заявил в комментарии Euronews.

Ранее Ражо участвовал в боевых действиях против российских войск, в частности в районе Бахмута. Во время службы он был в одном подразделении с нынешним послом Украины в Венгрии Федором Шандором. После демобилизации Ражо пошел работать в больницу.

Ражо сообщил, что лично видел Шебештьена на улице, когда тот «находился в коме» в Будапеште. Впоследствии он снова встретил мужчину уже в больнице.

На момент смерти Шебештьена Ражо работал в палате неподалеку. Коллеги ему рассказали, что пациент упал в ванной, предположительно, вследствие тромба, который перекрыл сердечную артерию.

Кроме того, другие медработники заверили Ражо, что не заметили следов побоев на теле Шебештьена. Они осматривали его несколько раз перед тем, как госпитализировать.

10 июля в Венгрии заявляли, что житель Закарпатской области умер в больнице 6 июля из-за избиения, которое произошло примерно за три недели до этого. По словам знакомых погибшего, тот имел венгерское гражданство и «отказался от украинского адреса».

Позже в Командовании Сухопутных войск ВСУ опровергли сообщения МИД Венгрии и венгерских СМИ. По словам украинских офицеров, 45-летний Иосиф Шебештень был гражданином Украины и был мобилизован в ряды ВСУ на законных основаниях.

Как сообщили в ВСУ, 18 июня 2025 года Шебештень самовольно и без оружия покинул расположение воинской части.

24 июня он обратился за медицинской помощью в Береговскую ЦРБ. Ему диагностировали острую реакцию на стресс и доставили в региональное учреждение по оказанию психиатрической помощи. 6 июля он, согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, умер от тромбоэмболии легочной артерии, отметили военные.