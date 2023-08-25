В РФ после вероятной смерти Пригожина начали сносить могилы вагнеровцев — видео 25 августа, 15:57 Рядом с местом, где раньше были могилы вагнеровцев, теперь гора крестов и венков (Фото:Скриншот видео/YouTube)

В России начали сносить могилы вагнеровцев, ликвидированных в Украине. Это происходив на фоне вероятной гибели главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в результате крушения его самолета.

В Сети появилось видео, на котором один из наемников снимает пустые места на кладбище в селе Николаевка под Самарой, где раньше находились могилы вагнеровецв.

Он называет это «кощунством», так как «люди гибли за Россию, а вы их тут с землей сравняли».

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Наемник показал кучу из крестов и венков, которые ранее были на могилах вагнеровцев. Многие оккупанты были ликвидированы уже в 2023 году. На месте могил сейчас идут строительные работы, там лежит щебень.

Примечательно, что на кладбище есть обелиск, который открывал лично Пригожин.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился самолет Embraer Legacy 600. Росавиация подтвердила, что на борту были владелец «вагнеровцев» Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, по позывному которого (Вагнер) назвали ЧВК).

Авария произошла ровно через два месяца после начала провальной попытки бунта вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (боевики Вагнера, в том числе владелец нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

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Среди самых популярных версий катастрофы самолета Embraer Legacy 600 Пригожина — взрыв на борту и ракетный удар с земли.

Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал возможное убийство Пригожина.

Путин также косвенно признал, что Пригожин погиб, говоря о нем в прошлом: «Это был человек сложной судьбы».

В Пентагоне также считают вероятным, что Пригожин мертв, но не готовы сейчас это подтвердить.

Ряд лидеров западных стран и чиновников заявили, что к крушению самолета Пригожина может быть причастен Путин.