Доказательства указывают на нападение на Эпштейна, среди них — сильный синяк на левом плече и повреждения, которые могут свидетельствовать об ударе по лицу (Фото: House Oversight Committee Democrats/Handout via REUTERS)

Американский судебно-медицинский эксперт Майкл Фриман, изучивший документы о смерти финансиста Джеффри Эпштейна , заявил, что того, вероятнее всего, убили, а не он покончил с собой. По его словам, характер телесных повреждений указывает на удушение с помощью петли. В то же время официальное расследование ранее признало смерть Эпштейна самоубийством.

Об этом сообщает BBC.

Профессор Фриман лично не осматривал тело Эпштейна, но изучил судебно-медицинские документы, касающиеся его смерти. На основании этих материалов он заявил в эфире BBC, что Эпштейна задушили — скорее всего, с помощью петли, затянутой сзади.

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В то же время судебно-медицинский эксперт, который семь лет назад проводил вскрытие тела Эпштейна, пришёл к официальному заключению, что характер повреждений соответствует самоубийству. Он также заявил, что на теле не было травм, которые обычно получает человек, пытаясь защититься от нападавшего.

66-летний Джеффри Эпштейн, который поддерживал дружеские отношения со многими политиками и крупными бизнесменами из США, Великобритании и других стран, в частности с Дональдом Трампом, был найден мёртвым 10 августа 2019 года в камере нью-йоркской тюрьмы. Там он ожидал суда по обвинению в сексуальной эксплуатации девочек.

Майкл Фриман на протяжении своей карьеры работал судебно-медицинским экспертом при генеральных прокурорах различных штатов США и устанавливал причины смерти людей, находящихся под стражей или в местах лишения свободы. В частности, он расследовал обстоятельства смерти Джорджа Флойда в 2020 году в Миннеаполисе.

Он получил документы о медицинском осмотре тела Эпштейна от его брата Марка Эпштейна и изучал их в течение года. В этот понедельник профессор представил результаты своего исследования в Университетском колледже Лондона, а затем рассказал о выводах в эфире BBC.

Сам Марк Эпштейн убежден, что его брата убили.

Профессор Фриман уверяет, что анализировал документы беспристрастно, а Марк Эпштейн не платил ему за исследование. В то же время его работа не проверялась другими экспертами.

Фриман рассказал BBC, что, по его мнению, доказательства указывают на нападение на Эпштейна. Среди них — сильный синяк на левом плече и повреждения, которые могут свидетельствовать об ударе по лицу.

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По мнению профессора, результаты осмотра тела с высокой вероятностью указывают на удушение петлей или импровизированной петлей, после чего тело подвесили на этой же петле к кровати.

Он также отметил, что над следом от петли на шее Эпштейна были видны следы ногтей.

Это соответствует картине удушения, особенно сзади, когда жертва пытается снять петлю с шеи, — пояснил судебно-медицинский эксперт.

Повреждения и положение, в котором было найдено тело, не соответствуют друг другу. Поэтому остается только одно объяснение: смерть наступила в результате убийства, — заявил Фриман.

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Дело Эпштейна — главное

18 ноября 2025 года Палата представителей Конгресса США проголосовала за обнародование материалов по делу Эпштейна и направила законопроект в Сенат.

20 декабря Минюст США обнародовал часть документов, связанных с делом Эпштейна. В этих материалах фигурировал действующий президент Дональд Трамп. В частности, речь шла о его знакомстве с 14-летней девушкой на курорте Мар-а-Лаго во Флориде.

Среди фигурантов дела Эпштейна оказались и другие публичные личности. В частности, в файлах, обнародованных американским Министерством юстиции 30 января 2026 года, была фотография, на которой младший брат короля Чарльза III Эндрю Маунтбеттен-Виндзор запечатлён на коленях над неизвестной женщиной.

19 февраля ВВС сообщила, что полиция арестовала бывшего принца Эндрюзаза неправомерные действия при исполнении государственных обязанностей.

Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — не единственный член британской королевской семьи, связанный с осужденным сексуальным преступником Джеффри Эпштейном. Связи с ним имели бывший герцог Йоркский и его бывшая жена Сара Фергюсон. В документах Эпштейна упоминались и другие королевские семьи в Европе, в частности шведская принцесса София и норвежская кронпринцесса Метте-Марит.