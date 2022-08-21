В РФ подтвердили смерть дочери идеолога «русского мира» Дугина во время взрыва авто: первые подробности и видео 21 августа, 08:16 На месте взрыва авто с дочерью Александра Дугина работают криминалисты (Фото:Скриншот видео Mash/Telegram)

В Следственном комитете страны-агрессора РФ подтвердили смерть дочери идеолога «русского мира» Александра Дугина Дарьи в результате подрыва авто.

Об этом сообщили в региональном СК, пишут пропагандисты РИА Новости.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Предположительно, в машине было установлено взрывное устройство.

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После осмотра места аварии будут назначены экспертизы, в том числе взрывотехническая и молекулярно-генетическая.

В СК РФ заявили, что прорабатываются различные версии.

Telegram-канал MASH опубликовал видео с Дугиным, который прибыл на месте аварии через несколько минут после взрыва.

Соратник идеолога «русского мира» Петр Лундстрем сообщил, что он должен был ехать в машине вместе с дочерью, но в последний момент сел в другое авто.

Появилось также видео с места взрыва авто утром 21 августа.

В ночь на 21 августа российские СМИ сообщили, что в Подмосковье взорвался автомобиль, в салоне которого находилась дочь идеолога «русского мира» Дарья Дугина. Инцидент произошел вечером 20 августа на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы. Машина взорвалась во время движения.

Александр Дугин является сторонником идей «русского мира» и «евразийства», а также поддерживает российскую агрессию в Украине.

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