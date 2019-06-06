Смерть 17-летней голландки: эвтаназии не было, девушка перестала есть и пить, и умерла дома Сегодня, 01:23 Цей матеріал також доступний українською Ariza / Twitter «Чтобы остановить свои страдания, она перестала есть и пить» Ariza / Twitter

Информация о том, что в Нидерландах провели эвтаназию 17-летней девушке Ноа Потховен, которая несколько раз была жертвой сексуального насилия, оказалась недостоверной.

Как сообщает британское издание The Guardian, девушка не прибегала к легальной в ее стране эвтаназии, а умерла у себя дома.



«На самом деле, неясно, как она умерла. Официальной причины смерти до сих пор не предоставлено, и нет никаких доказательств того, что дело касалось либо эвтаназии, либо самоубийства с помощью врачей, оба из которых являются законными в Нидерландах при соблюдении строгих условий», — отмечает издание.



Как пишет The Guardian, большинство репортажей англоязычных медиа были составлены из старых упоминаний о Ноа.

Еще в декабре прошлого года в интервью газете de Gelderlander Ноа рассказала о том, что врачи отказали ей в услуге эвтаназии. Они ссылались на то, что мозг девушки не сформирован до конца и просили Ноа подождать 21 года, они обещали ей полное излечение от депрессии.



«Это меня сломало, потому что так долго я ждать не смогу», — приводит издание ее слова.

После неоднократных пребываний в больнице Ноа решила, что ей не нужно дальнейшее лечение. В доме ее семьи врачи установили больничную кровать. Они, как и члены семьи Потховен, согласились не кормить и не поить девушку насильно.

Пост девушки в Instagram, на который ссылались СМИ, не о том, что врачи ей предложили помощь, а о том, что она отказывается от пищи и воды. В нем девушка спрогнозировала, что умрет в течение 10 дней.



Как сообщила пресс-служба клиники Levenseinde, в которую обращалась девушка, они не могут комментировать смерть Ноа по соображениям конфиденциальности.

Но для того, «чтобы положить конец неправильным сообщениям», было опубликовано заявление друзей девушки: «Ноа Потховен не умерла от эвтаназии. Чтобы остановить свои страдания, она перестала есть и пить».