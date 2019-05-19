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«Смелое предложение»: Мэй анонсировала новое предложение по Brexit

19 мая, 13:00
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«Смелое предложение»: Мэй анонсировала новое предложение по Brexit - фото

REUTERS/Henry Nicholls

Мэй предложит парламенту улучшенное соглашение по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что предложит британским депутатам новый и улучшенный вариант сделки по Brexit.

Об этом она написала в своей статье, опубликованной в газете Sunday Times.

«Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку», — отметила Мэй.

Ожидается, что среди новых предложений Мэй будет дополнительная защита рабочих, поскольку британский премьер пытается заручиться поддержкой некоторых членов парламента от лейбористской партии.

Мэй заявила, что хотела бы, чтобы депутаты рассмотрели новый план сделки «свежим взглядом» и оказали ей поддержку.

Напомним, 11 апреля страны Евросоюза и Великобритания договорились о «гибком» продолжении максимальной отсрочки Brexit до 31 октября 2019 года.

Парламент Британии никак не может преодолеть тупик и заключить соглашение об условиях выхода страны из ЕС. Депутаты три раза отклонили сделку премьера Терезы Мэй, согласованную с Брюсселем.

23 июня 2016 британцы на референдуме сказали «нет» сохранению членства Британии в составе Европейского Союза. За выход страны из ЕС проголосовало 52% избирателей, против — 48%. Шотландия и Северная Ирландия в основном проголосовали за сохранение членства Соединенного Королевства в ЕС, а Уэльс и Англия поддержали Brexit.

Теги:   Великобритания Тереза Мэй Brexit

Спецтема   Выход Британии из ЕС: все о Brexit

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