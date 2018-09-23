23 сентября 2018, воскресенье

#SmashAStrawb. После паники вокруг иголок в ягодах Австралии их обнаружили в клубнике в магазинах Новой Зеландии

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Администрация посоветовала покупателям разрезать каждую ягоду перед употреблением

Администрация посоветовала покупателям разрезать каждую ягоду перед употреблением

В Новой Зеландии в магазине сети Countdown города Окленд были найдены иглы в упаковках с клубникой из штата Западная Австралия. Паника распространилась на Новую Зеландию после того, как потребители обнаружили иголки в ягодах Австралии.

Об этом сообщает BBC.

Администрация торговой сети Countdown посоветовала покупателям разрезать каждую ягоду перед употреблением и готова безоговорочно принимать возвращаемые товары.

Австралийская компания Woolworths, которой принадлежит сеть Countdown, прекратила продажу иголок в качестве меры предосторожности.

Первые иглы в клубнике обнаружили на прошлой неделе в Австралии в штате Квинсленд. Затем фрукты с иглами начали попадаться жителям других штатов. Покупатели также сообщали об острых металлических предметах в бананах и яблоках.

Сообщалось о не менее ста случаях обнаружения иголок в ягодах на полках продуктовых магазинов. Многие из этих сообщений считаются шуткой или розыгрышем, но это не помешало посеять панику среди покупателей и производителей фруктов.

Клубнику перестали покупать. Производителям пришлось выбросить десятки тонн продукции. По всей Австралии цены на клубнику снизились, ее даже продавали ниже себестоимости.

Власти обязали экспортеров пропускать весь свой товар через металлодетекторы. Три штата объявили о награде в 100 тысяч австралийских долларов за информацию, которая поможет в расследовании.

В сети появился вирусный хештег #SmashAStrawb. Австралийские политики и пользователи соцсетей призывали покупателей поддержать фермеров и покупать фрукты, но при этом разрезать их пополам перед употреблением в пищу.

Полиция Австралии в конце концов арестовала подростка, который признался в том, что вкалывал иголки в клубнику.

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