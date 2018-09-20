Службу безопасности Сената США обвинили в халатности

Сенатор Демократической партии Рон Уайден заявил, служба безопасности Сената США не помогает сотрудникам, чьи компьютеры были атакованы хакерами.

Об этом передает Associated Press.

В письме лидерам Сената Уайден сообщает, что "как минимум одна из главных технологических компаний предупреждала службу безопасности об готовящихся атаках хакеров, действующих по заданию иностранных правительств".

Он уточнил также, что служба безопасности готова защитить лишь рабочую почту.

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