Премьер-министру Испании и Министерству обороны отправили бомбу в письме 1 декабря, 11:48 Полиция на военно-воздушной базе Торрехон-де-Ардос (Фото:REUTERS/Violeta Santos Moura)

Служба безопасности премьер-министра Испании Педро Санчеса обнаружила бомбу в письме. Также взрывное устройство было отправлено в Министерство обороны страны.

Как сообщает ABC.es, службам безопасности удалось перехватить отправленное Санчесу письмо со взрывчаткой еще 24 ноября.

Конверт на имя главы правительства Испании был отправлен обычной почтой, уточнили в МВД.



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Также в Минобороны Испании поступило письмо со взрывным механизмом, который активируется при открытии. Оно было отправлено из Испании, сообщает Еl Mundo.

Таким образом количество случаев обнаружения писем с бомбами в Испании за последнее время достигло пяти.

Письма с бомбами в Испании: предыдущие инциденты

30 ноября прогремел взрыв в посольстве Украины в Мадриде. Посол Сергей Погорельцев сообщил, что взорвалась посылка, адресована на его имя. Она вызвала подозрение у секретарши, поскольку не казалась похожей на обычную дипломатическую почту.



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил срочно усилить безопасность всех украинских посольств за границей.



1 декабря стало известно, что конверт со взрывчаткой получила оружейная компания Instalaza на северо-востоке Испании. Она, в частности, производит оружие для Украины.

В этот же день Служба безопасности Испании обнаружила посылку со взрывчаткой на авиабазе в Торрехон-де-Ардос.

