Депутат Госдумы РФ на похоронах Дугиной почти дословно произнес лозунг немецких нацистов — видео

23 августа, 13:57
Слуцкий на похоронах Дугиной произнес лозунг немецких нацистов (Фото:t.me/slutsky_l/1267)

Слуцкий на похоронах Дугиной произнес лозунг немецких нацистов (Фото:t.me/slutsky_l/1267)

Во вторник, 23 августа депутат Госдумы страны-агрессора РФ Леонид Слуцкий, выступая на похоронах дочери идеолога "русского мира" Александра Дугина Дарьи, почти дословно произнес лозунг немецких нацистов.

«Вне зависимости от партий, подход может быть только один. Одна страна. Один президент. Одна победа!» — сказал он.

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Слова Слуцкого — практически дословный первод лозунга немецких нацистов «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» («Один народ, одна страна, один вождь»).

Видео дня

Лозунг отражал поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую «народную общность».

Под этим агитационным лозунгом 10 апреля 1938 года проводился референдум в Австрии по аншлюсу с Германией, также он регулярно появлялся на плакатах с портретом Гитлера.

https://www.youtube.com/embed/2FvYY9y60fg

20 августа Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

Уже два дня спустя ФСБ обвинила украинские спецслужбы в причастности к ее убийству. Ведомство страны-агрессора утверждает, что исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

В день убийства, утверждает ФСБ, Вовк с дочерью посетили литературно-музыкальный фестиваль Традиция, где была Дугина, взорвали ее авто и уехали через Псковскую область в Эстонию.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото «удостоверения» Натальи Вовк, якобы выданное Национальной гвардией Украины, и заявили, что женщина, вероятно, была в полку Азов.

В Нацгвардии заявили, что Вовк никогда не проходила службу в Aзове.

В полку Азов заявили, что женщина, имя и военное удостоверение не имеют никакого отношения к полку.

Редактор: Дарья Колесниченко

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Теги:   Россия Александр Дугин Нацисты Леонид Слуцкий Война России против Украины

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