Депутат Госдумы РФ на похоронах Дугиной почти дословно произнес лозунг немецких нацистов — видео 23 августа, 13:57 Слуцкий на похоронах Дугиной произнес лозунг немецких нацистов (Фото:t.me/slutsky_l/1267)

«Вне зависимости от партий, подход может быть только один. Одна страна. Один президент. Одна победа!» — сказал он.

Слова Слуцкого — практически дословный первод лозунга немецких нацистов «Ein Volk, ein Reich, ein Führer» («Один народ, одна страна, один вождь»).

Видео дня

Лозунг отражал поставленную нацистами задачу сплочения немцев в единую «народную общность».

Под этим агитационным лозунгом 10 апреля 1938 года проводился референдум в Австрии по аншлюсу с Германией, также он регулярно появлялся на плакатах с портретом Гитлера.



20 августа Дарья Дугина погибла в результате взрыва автомобиля в Московской области.

Уже два дня спустя ФСБ обвинила украинские спецслужбы в причастности к ее убийству. Ведомство страны-агрессора утверждает, что исполнительницей является гражданка Украины Наталья Вовк и ее 12-летняя дочь София Шабан.

В день убийства, утверждает ФСБ, Вовк с дочерью посетили литературно-музыкальный фестиваль Традиция, где была Дугина, взорвали ее авто и уехали через Псковскую область в Эстонию.

Российские Telegram-каналы опубликовали фото «удостоверения» Натальи Вовк, якобы выданное Национальной гвардией Украины, и заявили, что женщина, вероятно, была в полку Азов.

В Нацгвардии заявили, что Вовк никогда не проходила службу в Aзове.

В полку Азов заявили, что женщина, имя и военное удостоверение не имеют никакого отношения к полку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.