В Словении впервые назначили женщину замкомандующей армией

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Генерал Аленка Ерменц
Фото: dk.mors.si

Генерал Аленка Ерменц

В Словении 2 марта назначили нового заместителя командующего армией. Высокий пост заняла генерал Аленка Ерменц.

Об этом сообщило местное издание Nova24tv.si.

Назначение привлекло внимание журналистов, поскольку это самый высокий пост, который когда-либо занимала женщина в словенской армии.

54-летняя Ерменц стала еще одним новым лицом среди военного руководства в Словении. В то же время главой Генштаба страны 26 февраля стал Алан Гедер, который занял пост после отставки майора Андрея Остремана.

 Аленка Ерменц / Фото: STA

Напомним, Бельгия назначила Доминик Минор послом в Саудовскую Аравию – это первая женщина-дипломат в этой стране.

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