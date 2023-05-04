«Пора сделать большой жест». Словакия собирает более миллиона евро на танк для Сил обороны Украины 4 мая, 18:20 Фото танка для Украины (Фото:Foto N / Tomáš Benedikovič)

В Словакии общественное объединение Подарок Украине приступило к сбору средств, чтобы купить танк с боекомплектом для украинских военных. Планируется собрать €1,2 миллиона.

Об этом сообщает Dennik N.

Организаторы уже договорились с предприятием, которое продаст танк Т-72М1, сейчас его модернизируют. Как только соберут нужную сумму, танк купят и передадут Вооруженным силам Украины с помощью украинского посольства в Словацкой Республике. Ожидается, что это произойдет в сентябре 2023 года.

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Инициатива принадлежит семье Муцк — владельцам братиславского ателье по пошиву мужских костюмов. Их поддержали общественные деятели, среди которых актеры Рихард Станке и Евгений Либезнюк.

«Пора для Словакии сделать большой жест, чтобы показать, что она на стороне Украины. Послать сигнал, что большинство словаков хотят, чтобы Украина победила», — сказал от имени семьи Николас Муцка.

На 3 мая удалось собрать почти €31 тысячу.