Словакия до 15 июля стремится договориться с ЕС о поставках российского газа и санкциях против РФ

Словакия хочет до 15 июля договориться с Европейской комиссией и партнерами по ЕС о гарантиях того, что она не пострадает от прекращения поставок российского газа и нового пакета санкций против России.

Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо в субботу, 12 июля, пишет Reuters.

Отмечается, что Словакия блокирует 18-й пакет санкций ЕС из-за своего несогласия с отдельным предложением Еврокомиссии прекратить весь импорт российского газа с 2028 года. Это, полагают в Братиславе, может вызвать дефицит, рост цен и транзитных сборов, а также привести к искам о возмещении убытков со стороны российского Газпрома.

«Мы должны что-то выиграть в этой борьбе, хотя это не будет результат 100:0… Мы хотим политических обязательств, гарантий от партнеров и Еврокомиссии, что эта проблема не останется только на плечах Словакии», — сказал Фицо.

Он добавил, что на данный момент не ясно, будет ли достигнуто соглашение, поскольку некоторые вопросы все еще остаются нерешенными.

По словам Фицо, одной из обсуждаемых тем является ограничение транзитных сборов, которые Словакия должна будет платить за альтернативные маршруты для нерусского газа.

По данным агентства Reuters, Словакия получает большую часть газа от Газпрома по долгосрочному соглашению, действующему до 2034 года, в объеме около 3,5 миллиарда кубометров газа в год.

Отмечается, что предложение Еврокомиссии прекратить импорт российских энергоносителей с 2028 года требует поддержки большинства стран ЕС, но не единодушия.

Однако санкции против России требуют единодушия, поэтому Словакия объединила эти два вопроса и отказалась поддерживать пакет, пока существует ее обеспокоенность в вопросе энергетики.

Фицо также сообщил, что обсудил ситуацию с премьер-министром Польши Дональдом Туском и канцлером Германии Фридрихом Мерцем, но не предоставил подробностей.

Ранее он заявлял, что Словакия не будет голосовать за 18-й пакет санкций ЕС против России на заседании Комитета постоянных представителей Евросоюза в Брюсселе 11 июля.

7 июля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина предположила, что страны ЕС на этой неделе придут к согласию относительно 18-го пакета санкций против РФ.

30 июня издание Европейская правда со ссылкой на дипломата одного из ключевых государств ЕС сообщило, что Словакия и Венгрия блокируют принятие 18-го пакета санкций против РФ.

3 июля журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк сообщил, что 18-й пакет санкций Евросоюза против России может быть вскоре принят после того, как представители ЕС предоставили властям Словакии необходимые заверения в вопросах энергетики.

Однако 4 июля послы ЕС во время заседания снова не смогли прийти к согласию относительно принятия 18-го пакета санкций.

10 июня в ЕС представили 18-й пакет санкций против РФ, который предусматривает ограничения для энергетического и банковского секторов страны-агрессора. В частности, он предполагает запрет на транзакции для Северных потоков и экспорт технологий и товаров двойного назначения, а также снижение предельной цены на российскую нефть с $60 до 45 долларов за баррель.