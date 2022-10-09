«К 70-летию агрессора Путина». Словакия передала Украине две гаубицы Zuzana 2

9 октября, 11:49
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Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2 (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала Украине еще две гаубицы Zuzana 2 (Фото:Jaro Nad/Twitter)

Словакия передала Украине две новые самоходные артиллерийские установки Zuzana 2.

Об этом сообщил министр обороны страны Ярослав Надь в воскресенье, 9 октября.

«Чтобы отметить 70-летие, мы передали агрессору Путину еще один подарок. Две новые гаубицы Zuzana 2 уже в Украине», — говорится в его Twitter.

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Словацкий министр добавил: еще больше вооружение впереди.

https://twitter.com/JaroNad/status/1578992452752416768?s=20&t=2MxzsZ7L2eXmdwOguAVJ3Q

2 октября Германия, Норвегия и Дания договорились закупить для Украины 16 словацких самоходных гаубиц Zuzana 2. Поставки стартуют в следующем году.

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В июне Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм САУ. 13 августа стало известно, что Киев уже получил первые четыре.

Zuzana 2 — самоходная установка 8x8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км).

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Владимир Путин Словакия Вооружение САУ Война России против Украины Zuzana 2

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