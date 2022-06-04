Украина — в приоритете. Словакия отложила поставки гаубиц Zuzana 2 своей армии 4 июня, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Словакия переласть Украине восемь гаубиц Zuzana 2 (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Спикер Министерства обороны Словакии Мартина Коваль Какащикова заявила, что дата поставок гаубиц Zuzana 2 для Вооруженных сил страны пока неизвестна. Для Братиславы приоритетом будут любые дальнейшие заказы от Украины.



Об этом сообщает местное издание Aktuality.sk.

«Невозможно определить время, когда восемь гаубиц Zuzana 2 будут доставлены Вооруженным силам Словацкой Республики, потому что если будут дальнейшие заказы для Украины, мы предоставим приоритет им», — сказала спикер ведомства.

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Правительство Словакии утвердило закупку 25 гаубиц Zuzana 2 в 2018 году, но из-за пандемии коронавируса дату поставок несколько раз переносили. Последние восемь единиц Вооруженные силы страны должны были получить до середины декабря 2022 года.

30 мая министр обороны Ярослав Надь подтвердил, что такое количество самоходных артиллерийских установок Братислава передаст Киеву. 2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставку восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2.

Zuzana 2 — самоходная установка 8×8 (калибр 155 мм) на базе предыдущей версии Zuzana с более длинным стволом и большей дальностью стрельбы (42 км). Сейчас украинские военные учатся использовать САУ.

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