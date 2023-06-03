Словакия может прекратить поддерживать Украину после выборов — президент

3 июня, 18:34
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Президент Словакии Зузана Чапутова (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Президент Словакии Зузана Чапутова (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

В Словакии распространяется дезинформация о войне России против Украины, предстоящие парламентские выборы могут ослабить поддержку Киева. Об этом заявила президент Словакии Зузана Чапутова в интервью Politico.

«Словакия может вслед за Венгрией стать проблемным ребенком ЕС», — предупредила Чапутова.

Она добавила, что в случае победы популистских партий, которые могут возглавить правительство уже осенью этого года, позиция Словакии будет напоминать «внешнюю политику типа Виктора Орбана».

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Словацкая партия SMER-SD, которая призвала прекратить военную поддержку Украины, сейчас лидирует в опросах.

Согласно недавнему опросу центра GLOBSEC, только 40% словаков считают, что Россия несет основную ответственность за войну в Украине. При этом около 50 процентов считают, что Соединенные Штаты являются угрозой безопасности для их страны.

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Чапутова заявила, что Словакия переживает «очень тяжелый период» из-за «не только поляризации, но и фрагментации в обществе».

Досрочные парламентские выборы в Словакии пройдут 30 сентября.

Нынешнее правительство страны занимает проукраинскую позицию.

8 апреля Словакия передала Украине системы С-300.

17 марта Словакия одобрила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29.

Страна поддержала членство Украины в ЕС и активно принимает украинских беженцев.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Словакия Поддержка Украины Выбори Зузана Чапутова

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