Словакия хочет вдвое увеличить производство боеприпасов

15 марта, 23:55
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Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Словакия намерена вдвое увеличить производство боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Pravda.

«Мы также посетим наши предприятия, производящие боеприпасы с целью еще большего увеличения производства. Мы уже приняли меры по увеличению производства и хотим увеличить его еще больше» — сказал Надь.

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Он планирует поговорить на эту тему с еврокомиссаром по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретоном во время запланированного визита в Словакию. По словам Надя, они уже удвоили производство боеприпасов, теперь хотят увеличить его еще на сто процентов.

«Если получится, потребуются инвестиции, об этом мы также поговорим с еврокомиссаром», — добавил министр.

На этой неделе еврокомиссар объявил, что Евросоюз примет меры по увеличению производства боеприпасов, предназначенных для Украины, на заводах 15 промышленных групп в 11 странах Европы.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Словакия Боеприпасы Война России против Украины

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