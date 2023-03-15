Словакия хочет вдвое увеличить производство боеприпасов 15 марта, 23:55 Флаг Словакии (Фото:Ajale / pixabay)

Словакия намерена вдвое увеличить производство боеприпасов.

Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщает Pravda.

«Мы также посетим наши предприятия, производящие боеприпасы с целью еще большего увеличения производства. Мы уже приняли меры по увеличению производства и хотим увеличить его еще больше» — сказал Надь.

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Он планирует поговорить на эту тему с еврокомиссаром по внутреннему рынку Евросоюза Тьерри Бретоном во время запланированного визита в Словакию. По словам Надя, они уже удвоили производство боеприпасов, теперь хотят увеличить его еще на сто процентов.

«Если получится, потребуются инвестиции, об этом мы также поговорим с еврокомиссаром», — добавил министр.

На этой неделе еврокомиссар объявил, что Евросоюз примет меры по увеличению производства боеприпасов, предназначенных для Украины, на заводах 15 промышленных групп в 11 странах Европы.