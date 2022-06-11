Словакия будет ремонтировать и модернизировать военную технику для Украины

11 июня, 11:32
Цей матеріал також доступний українською
Ярослав Надь (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Ярослав Надь (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словакия будет ремонтировать и модернизировать военную технику украинской армии, поврежденную в боях с оккупантами РФ. Ее вскоре начнет принимать завод Konstrukta Defence, расположенный в городе Молдава-над-Бодвоу.

Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь в пятницу, 10 июня, сообщает агентство TASR.

Такая помощь является частью коммерческого договора, заключенного с учетом потребностей Украины. О какой именно технике идет речь, словацкий министр не уточнил.

Видео дня
Читайте также:
Владимир Вятрович
Владимир Вятрович
Гаубицы и другое. Почему Словакия помогает Украине: ответ в прошлом

«Пока мы подготовились к ремонту и модернизации нескольких десятков транспортных средств для Украины, но я не буду раскрывать подробности», — сказал Надь.

Как пишет DW, директор Konstrukta Defence Александр Гурский рассказал журналистам, что завод специализируется в основном на производстве, ремонте и обслуживании артиллерийских орудий и ракетных установок. Самоходная гаубица Zuzana 2 является наиболее известной продукцией предприятия.

2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. В конце мая министр обороны Надь подтвердил, что восемь самоходных артиллерийских установок Братислава передаст Киеву.

Артиллеристы 28 бригады мастерски попадают в замаскированную технику оккупанта
https://www.youtube.com/watch?v=GU0kGxPVFLM
Редактор: Катерина Денисова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Словакия Модернизация Ремонт Украина Гаубицы Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X