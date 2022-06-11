Словакия будет ремонтировать и модернизировать военную технику для Украины 11 июня, 11:32 Цей матеріал також доступний українською Ярослав Надь (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Словакия будет ремонтировать и модернизировать военную технику украинской армии, поврежденную в боях с оккупантами РФ. Ее вскоре начнет принимать завод Konstrukta Defence, расположенный в городе Молдава-над-Бодвоу.

Об этом заявил министр обороны страны Ярослав Надь в пятницу, 10 июня, сообщает агентство TASR.

Такая помощь является частью коммерческого договора, заключенного с учетом потребностей Украины. О какой именно технике идет речь, словацкий министр не уточнил.

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«Пока мы подготовились к ремонту и модернизации нескольких десятков транспортных средств для Украины, но я не буду раскрывать подробности», — сказал Надь.

Как пишет DW, директор Konstrukta Defence Александр Гурский рассказал журналистам, что завод специализируется в основном на производстве, ремонте и обслуживании артиллерийских орудий и ракетных установок. Самоходная гаубица Zuzana 2 является наиболее известной продукцией предприятия.

2 июня Украина и Словакия подписали контракт на поставки восьми 155-мм гаубиц Zuzana 2. В конце мая министр обороны Надь подтвердил, что восемь самоходных артиллерийских установок Братислава передаст Киеву.



Артиллеристы 28 бригады мастерски попадают в замаскированную технику оккупанта https://www.youtube.com/watch?v=GU0kGxPVFLM

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