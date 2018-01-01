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Словакия выслала российского дипломата, подозреваемого в шпионаже

Сегодня, 12:38
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Российского дипломата заподозрили в шпионаже

Словакия выслала российского дипломата, который подозревается в шпионаже.

Об этом объявил премьер-министр страны Петер Пеллегрини, сообщает Reuters.

По словам премьера, решение о высылке было принято 22 ноября.

"Он покинул Словакию в течение 48 часов", - уточнил Пеллегрини.

Напомним, 13 июля Греция решила выслать двух российских дипломатов и запретить въезд еще двоим из-за их вмешательства во внутренние дела страны. В свою очередь МИД РФ пригрозил "зеркальными мерами". 

Позже в Афинах заявили, что, несмотря на хорошие отношения с РФ, не намерены терпеть российское вмешательство, угрожающее национальной безопасности страны.

По данным СМИ, высланные российские дипломаты финансировали протестующие группы, которые выступают против соглашения с Македонией о переименовании.

Теги:   Словакия Шпионаж Россия

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Сегодня, 12:38

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Словакия выслала российского дипломата, подозреваемого в шпионаже

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