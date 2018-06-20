20 июня 2018, среда

Словакия отложила решение о замене российских МиГ-29 на американские истребители F-16

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Американский истребитель F-16
Фото: Lockheed Martin Corporation

Американский истребитель F-16

Премьер-министр Словакии Питер Пеллегрини отсрочил решение о закупке американских истребителей F-16 или шведских Gripen, чтобы заменить МиГ-29 российского производства.

Как сообщает Радио Свобода, правительство Словакии имеет целью "рассмотреть другие предложения для устранения любых сомнений".

Ожидается, что Министерство обороны Словакии предоставит анализ двух вариантов до 29 июня для одобрения правительства.

Член НАТО Словакия запросила у Пентагона 14 истребителей F-16, до 16 дополнительных двигателей к ним, а также авиационные ракеты и бомбы на общую сумму $2,91 млрд.

Таким образом Словакия планировала заменить свой нынешний флот истребителей МиГ-29, договор о техническом обслуживании которых российскими специалистами истекает  в 2019 году. Техническое обслуживание 12 самолетов МиГ-29 стоит Словакии от $25 до 80 млн в год.

Напомним, что в марте 2018 года Польша договорилась о покупке в США противоракетных комплексов Patriot. Сумма сделки составила почти $5 млрд.

 

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