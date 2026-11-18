Об этом сообщает местное издание Rimini Today.

Слобоженко — которого итальянские журналисты описывают как «известного предпринимателя, инфлюенсера и миллионера» — основатель агентства цифрового маркетинга и онлайн-арбитража трафика Traffic Devils. Бюро экономической безопасности Украины подозревает его в уклонении от уплаты налогов в крупных масштабах, отмывании денег и азартных играх.

Реклама

«Слобоженко также подозревается в причастности к делам, связанным с уклонением от мобилизации в Украине», — пишет Rimini Today.

28-летний инфлюенсер утром 17 ноября зарегистрировался в одном из отелей в Риччоне — пригороде Римини. Об этом стало известно полиции и сотрудники оперативного подразделения быстро туда прибыли. После идентификации личности Слобоженко был доставлен в отделение на площади имени Борначчини. Там правоохранители огласили обвинения, выдвинутые против Слобоженко украинскими властями.

Ранее издание УП со ссылкой на собственные источники сообщило, что в Италии по запросу Бюро экономической безопасности через Интерпол был задержан блогер Александр Слобоженко.

Он подозревается в том, что не декларировал активы и не уплатил с них налоги. Таким образом, по данным Офиса генпрокурора, украинское государство недополучило 213 млн гривен.

Александр Слобоженко — блогер, занимавшийся арбитражем трафика преимущественно в сфере гемблинга (азартных игр). Он фигурирует в журналистских расследованиях, касающихся неуплаты налогов. В августе 2024 года детективы Бюро экономической безопасности сообщили ему о подозрении в уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 200 миллионов гривен, писало издание.

По данным следствия, с января 2020 года по август 2023 года подозреваемый получил необоснованные доходы, превышающие миллиард гривен в эквиваленте по курсу НБУ. Эти средства, как сообщает прокуратура, блогер получил через незарегистрированную компанию, занимавшуюся арбитражем интернет-трафика.