Украина и США абсолютно едины в подготовке контрнаступления ВСУ — Шмигаль 15 апреля, 08:20 Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в Вашингтоне 13 апреля (Фото:REUTERS/Ken Cedeno)

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время официального визита в Вашингтон заявил, что Украина и США «совершенно едины» в подготовке контрнаступления ВСУ. Однако украинский премьер отказался комментировать, обсуждал ли с американскими партнерами утечку секретной информации о предстоящем контрнаступлении украинских военных.

Об этом сообщает CNN, ссылаясь на комментарии премьер-министра Украины.

«Мы крайне едины и абсолютно едины с американцами и другими международными партнерами в подготовке нашего контрнаступления, и мы уверены, что выигрываем эту войну. Мы освободим наши территории», — сказал украинский премьер.

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Шмигаль уточнил, что Украина и США едины в таких вопросах, как подготовка солдат, снабжение боеприпасами и оружием, в том числе ракет дальнего действия .

Однако премьер-министр Украины отказался сообщить, обсуждал ли он массовую утечку секретных документов на встречах с официальными лицами в Вашингтоне, и кто из американских партнеров извинился за «слив» секретной информации, которая касалась обороноспособности ВСУ и будущего украинского контрнаступления.



Шмигаль бездоказательно предположил, что утечка данных связана с Россией, но сказал: «Я уверен, что следствие покажет все выводы».

Во время встречи министр обороны США Ллойд Остин и Денис Шмигаль обсудили «много очень важных стратегических вопросов».

«Мы обсудили многие очень важные вопросы, вызовы и проблемы со всеми официальными лицами, с которыми мы встречались в течение этих трех дней», — подытожил украинский премьер.

6 апреля New York Times сообщила, что в соцсетях распространяются секретные военные документы США месячной давности, якобы содержащие оперативные отчеты и оценки возможностей украинской армии, планы США и НАТО по подготовке защитников Украины к контрнаступлению.

В украинской разведке заявили, что документы — подделка и спецоперация спецслужб РФ. Документы по данным о потерях Украины и России, по оценке источников NYT, могли быть сфальсифицированы. Глава Минобороны Украины Алексей Резников назвал документы «смесью правды и лжи»

Впоследствии в соцсетях была обнаружена новая партия «секретных документов» США, которые якобы описывают принципы национальной безопасности Штатов, связанные с войной России против Украины, Китаем и Ближним Востоком. Количество попавших в сеть документов — от 50 до нескольких сотен. Они похожи на сводки, которые используются для отчетов перед высшим руководством.

13 апреля ФБР арестовало подозреваемого в публикации засекреченных документов США в Норт-Дайтоне, штат Массачусетс. Им оказался 21-летний военнослужащий ВВС Нацгвардии США Джек Тейшейра.

