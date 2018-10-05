05 октября 2018, пятница

Слепаков объяснил удаление своего клипа о сотрудниках ГРУ и Солсбери

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По словам Слепакова, он сам решил удалить клип
Скриншот

По словам Слепакова, он сам решил удалить клип

Российский юморист Семен Слепаков объяснил удаление с видеохостингов своего клипа о сотрудниках ГРУ, известных как "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

По словам артиста, он не собирался публиковать этот ролик, так как он был еще не полностью готов, и лишь поделился закрытой ссылкой со своими друзьями, а кто-то из них слил видео в Сеть.

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"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. Газпром-медиа здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность", - рассказал Слепаков.

При этом он добавил, что доделывать и публиковать у себя  окончательную версию клипа он уже не собирается.

"Допиливать и выкладывать на своем канале теперь не буду, смысла уже нет", - отметил юморист.

Ранее сообщалось, что шуточный клип на песню Слепакова о скандальных ГРУшниках и шпилях удалили с YouTube.

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