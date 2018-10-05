Слепаков объяснил удаление своего клипа о сотрудниках ГРУ и Солсбери

Российский юморист Семен Слепаков объяснил удаление с видеохостингов своего клипа о сотрудниках ГРУ, известных как "Александр Петров" и "Руслан Боширов".

По словам артиста, он не собирался публиковать этот ролик, так как он был еще не полностью готов, и лишь поделился закрытой ссылкой со своими друзьями, а кто-то из них слил видео в Сеть.

18+

Семен Слепаков - Песня о солсберецком шпиле (Строго 18+) pic.twitter.com/wwn2ADr8CT — Рогозин-на-орбите (@LyapunovS) 3 октября 2018 г.

"Это был мой рабочий материал. Незаконченный. Поэтому он изначально лежал по закрытой ссылке (в открытом доступе песни никогда не было). Я отправил эту ссылку нескольким друзьям узнать мнение. Через кого-то (он теперь, конечно, не признается) произошла утечка. Я попросил техподдержку удалить ссылку, чтобы остановить этот процесс, но все уже расползлось. Газпром-медиа здесь не при делах. Удаляли по моей просьбе, как мою авторскую собственность", - рассказал Слепаков.

При этом он добавил, что доделывать и публиковать у себя окончательную версию клипа он уже не собирается.

"Допиливать и выкладывать на своем канале теперь не буду, смысла уже нет", - отметил юморист.

Ранее сообщалось, что шуточный клип на песню Слепакова о скандальных ГРУшниках и шпилях удалили с YouTube.