Следствие назвало вероятную причину пожара в Кемерове

Наиболее вероятной причиной пожара в торговом центре Зимняя вишня в российском городе Кемерово является короткое замыкание в батутном зале, заявили в Следственном комитете РФ.

"Предположительно, может быть короткое замыкание", - доложили главе ведомства Александру Бастрыкину в ходе рабочей поездки в Кемерово, передает ТАСС.

По версии следствия, очаг возгорания находился в батутном центре на территории детского комплекса. Следователи сообщили, что кабели высокого напряжения были проложены через весь зал комплекса "в нарушение всех правил".

Очевидцы рассказали следователям, что "пучок электрических проводов свисал практически над ванной с мягкими [поролоновыми] кубиками".

Напомним, 25 марта во время пожара в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента России Владимира Путина. Тулеев заявил, что недовольные, вышедшие на площадь – "вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит".

1 апреля губернатор Кемеровской области подал в отставку. Временно исполняющим обязанности губернатора назначен вице-губернатор региона Сергей Цивилев.