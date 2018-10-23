23 октября 2018, вторник

Следствие назвало причину аварии поезда на Тайване

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Следствие начало расследование по делу о возможной служебной халатности

Следствие начало расследование по делу о возможной служебной халатности

Главной причиной аварии поезда с пассажирами на Тайване стало превышение скорости.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявления следствия.

По данным специалистов, поезд вошел в поворот на скорости в 140 км/ч, что в два раза превышает допустимый показатель на этом участке.

В отношении машиниста начато расследование по делу о возможной служебной халатности. Следствие подозревает, что он мог выключить систему автоматической защиты поезда, которая должна была включить тормоза. Также рассматривается версия механической неисправности поезда.

Ранее сообщалось, что в северо-восточном уезде Тайваня Илан произошло крушение поезда. Жертвами аварии стали более 20 пассажиров, машинист сообщал о проблемах с тормозной системой.

Журнал Новое Время №38

— Российское ГРУ становится монстром с мега-бюджетом;
— Звездный финансист отрицает новый глобальный кризис;
— Поднятые со дна корабли раскрывают тайны истории.

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове