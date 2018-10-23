Следствие назвало причину аварии поезда на Тайване

Следствие начало расследование по делу о возможной служебной халатности

Главной причиной аварии поезда с пассажирами на Тайване стало превышение скорости.

Об этом пишет AP со ссылкой на заявления следствия.

По данным специалистов, поезд вошел в поворот на скорости в 140 км/ч, что в два раза превышает допустимый показатель на этом участке.

В отношении машиниста начато расследование по делу о возможной служебной халатности. Следствие подозревает, что он мог выключить систему автоматической защиты поезда, которая должна была включить тормоза. Также рассматривается версия механической неисправности поезда.

Ранее сообщалось, что в северо-восточном уезде Тайваня Илан произошло крушение поезда. Жертвами аварии стали более 20 пассажиров, машинист сообщал о проблемах с тормозной системой.