Следствие назвало причину аварии поезда на Тайване

Главной причиной аварии поезда с пассажирами на Тайване стало превышение скорости.
Об этом пишет AP со ссылкой на заявления следствия.
По данным специалистов, поезд вошел в поворот на скорости в 140 км/ч, что в два раза превышает допустимый показатель на этом участке.
В отношении машиниста начато расследование по делу о возможной служебной халатности. Следствие подозревает, что он мог выключить систему автоматической защиты поезда, которая должна была включить тормоза. Также рассматривается версия механической неисправности поезда.
Ранее сообщалось, что в северо-восточном уезде Тайваня Илан произошло крушение поезда. Жертвами аварии стали более 20 пассажиров, машинист сообщал о проблемах с тормозной системой.
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