Следственная группа ПАСЕ подтвердила системную коррупцию со стороны правительства Азербайджана

Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной

Следственная группа, образованная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила внешнее воздействие на документы и решения ПАСЕ, а также системные действия отдельных депутатов вопреки этическим стандартам.

Об этом сообщается в отчете ПАСЕ, передает Европейская правда.

Главные обвинения касаются подкупа со стороны Азербайджана, но проблемы не ограничиваются одной страной.

"Во время работы к нам поступила информация также о нестандартных ситуациях, связанных с другими странами", - подчеркнул глава следственной группы, судья Николас Братца.

Из-за нехватки времени расследование концентрировалось на самом деле Азербайджана, в отношении которого звучало больше всего обвинений.

Братца отметил, что в отношении части депутатов есть достаточные доказательства, что "была группа лиц, работавших в ПАСЕ в пользу Азербайджана... 7 членов и бывших членов ПАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи", - заявил он.

Проблемой стала также тема подарков ПАСЕ.

"Члены ПАСЕ, а также члены секретариата ПАСЕ получали многочисленные подарки... Мы не имеем достаточных доказательств, чтобы доказать, что конкретный подарок был получен в обмен на конкретное решение. Тем не менее, мы считаем необходимым подчеркнуть отсутствие прозрачности в вопросе получения подарков", - заявил судья.

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Как известно, обвинения в коррупции в ПАСЕ звучат еще с 2012 года, когда активисты обнародовали ряд подтверждений системного подкупа депутатов со стороны правительства Азербайджана. Ассамблея в течение нескольких лет игнорировала эти обвинении, пока в 2015 часть из них не подтвердила итальянская полиция, задержав одного из бывших депутатов, Луку Волонте.

После скандала с бывшим президентом ПАСЕ Педро Аграмунт проблема стала еще более актуальной. Под давлением новых доказательств ПАСЕ и Комитет министров СЕ согласились создать внешнюю следственную группу.