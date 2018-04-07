Следовавший в Украину танкер разрушил здание XVIII века в Стамбуле

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Крушение танкера в Стамбуле

Крушение танкера в Стамбуле

В субботу, 7 апреля, танкер врезался в историческое здание на берегу пролива Босфор в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.

225-метровый танкер Vitaspirit, следовавший из Египта в Украину под флагом Мальты, потерпел крушение из-за отказа рулевой системы.

Особняк XVIII века, расположенный у кромки воды в районе древней крепости Анадолухисар, получил сильные повреждения – разрушены стены на всех трех этажах. В этом здании проводили концерты и праздники.

На видео виден момент столкновения танкера со зданием.

О пострадавших не сообщается. Движение судов по Босфору перекрыли в обоих направлениях.

Напомним, 6 января нефтяной танкер Sanchi, принадлежащий иранской компании, столкнулся с сухогрузом в Восточно-Китайском мореПогибли 32 члена экипажа. Это стало одной из крупнейших нефтяных аварий за последние десятилетия. Пожар продолжался восемь дней.

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