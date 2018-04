Следовавший в Украину танкер разрушил здание XVIII века в Стамбуле

В субботу, 7 апреля, танкер врезался в историческое здание на берегу пролива Босфор в Стамбуле, сообщает Daily Sabah.

225-метровый танкер Vitaspirit, следовавший из Египта в Украину под флагом Мальты, потерпел крушение из-за отказа рулевой системы.

Особняк XVIII века, расположенный у кромки воды в районе древней крепости Анадолухисар, получил сильные повреждения – разрушены стены на всех трех этажах. В этом здании проводили концерты и праздники.

На видео виден момент столкновения танкера со зданием.

О пострадавших не сообщается. Движение судов по Босфору перекрыли в обоих направлениях.

Hekimbaşı Salih Efendi, a waterfront mansion on the Bosphorus, Istanbul valued at 85 Million USD, destroyed by a cargo ship today ☹️ - via @fatiher99 pic.twitter.com/5j5i9dXZSp