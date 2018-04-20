Следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерове

Следственный комитет России заявил, что в результате пожара кемеровском ТЦ Зимняя вишня погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее.

Как сообщила пресс-служба Следкома РФ, в результате работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60.

Пожар в ТЦ Зимняя вишня произошел 25 марта. Ранее Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв - 41 ребенок.

Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Кемеровской области Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

1 апреля Тулеев досрочно покинул пост губернатора Кемеровской области, однако позже его назначили главой парламента региона.