Следком РФ решил проверить украинского пранкера, сообщившего о "300 погибших" в Кемерове

Следственный комитет Российской Федерации пообещал дать правовую оценку действиям украинского пранкера Евгения Вольнова, который сообщал о "сотнях погибших" при пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове.

В Следкоме заявили, что Евгений Вольнов распространял заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре с целью дестабилизации ситуации. В частности, он совершал телефонные звонки в медицинские учреждения и государственные органы, чтобы поинтересоваться, есть ли места для "300 погибших" в Зимней вишне.

"Он распространял заведомо ложную информацию, вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших. Соответствующая правовая оценка действиям данного лица будет дана в рамках расследуемого уголовного дела о гибели людей при пожаре", - заявили в СК РФ.

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Евгений Вольнов в комментарии РБК объяснил, что выкладывал ролики о "300 погибших" на своем канале в YouTube, так как российские власти замалчивают масштабы трагедии.

"Количество 300 было взято мной, учитывая анализ количества мест в кинозалах. Я являюсь единственным, кто говорит правду и не боится этого. Ни одна официальная российская структура не заслуживает доверия", - сказал он.

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Напомним, днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. По официальным данным, в результате погибли 64 человека.

Следствие считает, что наиболее вероятной причиной пожара было короткое замыкание. В то же время управляющая ТЦ Надежда Судденок заявила, что причиной пожара стал поджог.