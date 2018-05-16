Следком РФ открыл "дело" после задержания СБУ руководителя РИА Новости Украина

Следственный комитет России открыл "уголовное дело" после задержания СБУ руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского ведомства.

"Дело" возбуждено по статьям 144 ("Воспрепятствования законной деятельности журналиста") и 299 ("Привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности").

"В соответствии с Конвенцией "О защите прав человека и основных свобод", каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и независимо от государственных границ", - выразили уверенность в Следкоме РФ.

15 мая правоохранители провели обыски в киевском офисе агентства РИА Новости-Украина, а его главе Кириллу Вышинскому объявили о подозрении в государственной измене.

По данным СБУ, Вышинский получил свою должность в 2014 году по указанию известного российского пропагандиста, генерального директора МИА Россия сегодня Дмитрия Киселева и выстроил схему, которая должна была скрыть финансирование из РФ.

Оперативники спецслужбы зафиксировали, что весной 2014 года Вышинский уехал в Крым, где по заданию российского руководства принял непосредственное участие в пропагандистских акциях, направленных на поддержку аннексии полуострова. За это закрытым указом президента РФ Владимира Путина награжден медалью За заслуги перед Отечеством. После возвращения в Киев Вышинский привлек подчиненных журналистов для выпуска материалов в пользу террористических организаций "Л/ДНР".

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Еще 20 граждан Украины, которые "были привлечены к журналистской деятельности" в РИА Новости-Украина, согласно заявлению замглавы СБУ Виктора Кононенко, будут проходить в расследовании в статусе свидетелей.

В связи с этими событиями посольство России направило Министерству иностранных дел Украины ноту протеста.