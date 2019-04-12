Следком РФ объявил в розыск Гриценко и требует его арестовать Сегодня, 11:30 1586 Цей матеріал також доступний українською Анатолій Гриценко/Facebook Анатолий Гриценко Анатолій Гриценко/Facebook

Следком РФ объявил в розыск украинского политика Анатолия Гриценко и требует его заочно арестовать.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, Гриценко "обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России".

Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).

В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье.

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога".