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Следком РФ объявил в розыск Гриценко и требует его арестовать

Сегодня, 11:30
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Следком РФ объявил в розыск Гриценко и требует его арестовать - фото

Анатолій Гриценко/Facebook

Анатолий Гриценко

Следком РФ объявил в розыск украинского политика Анатолия Гриценко и требует его заочно арестовать.

Как уточнила ТАСС пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева, Гриценко "обвиняется  в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России".

Гриценко заочно предъявлено обвинение по двум эпизодам ч. 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в сети Интернет).

В 2018 году в отношении Гриценко российские следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В декабре 2017 года СК РФ завел дело в отношении Гриценко по аналогичной статье. 

СК РФ утверждает, что Гриценко в 2014 году в ходе прямой трансляции телекомпании Студия 1+1 якобы выступил с публичным призывом к осуществлению "террористической деятельности на территории РФ путем подрыва железнодорожных поездов".

Второй эпизод связан якобы с призывами Гриценко в эфире телеканала 112 Украина 2 июля 2017 года к "осуществлению террористической деятельности на территории Москвы и Таганрога". 

Теги:   Украина Следком РФ Россия Анатолий Гриценко

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